Новости Казани
· Полина Модестова

Выше, чем в Санкт-Петербурге, стала известна средняя загрузка отелей Казани

Средняя загрузка отелей Казани составила 66,1% - выше Санкт-Петербурга
Подписаться в Telegram

В Казани средняя загрузка отелей составила 66,1% в период с января по август 2023 года. Показатель оказался выше, нежели в Санкт-Петербурге, где он составил 65,7%, но все же чуть ниже, нежели в Москве, где он достиг 70,1%, о чем сообщил директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санников на деловом понедельнике. Она отметила, что сама высокая загрузка отелей в Казани наблюдается в летний период. В августе 2023 года она составила 89,44%.

Напомним, что в столице Татарстана на данный момент работает 230 отелей и хостелов, а общее число номеров превышает восемь тысяч.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане установили один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

Новости Казани

день назад

Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

травля тараканов без запаха

Новости Казани

2 часа назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Новости Татарстана

11 часов назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

скидки на маникюр в Санкт-Петербурге

Новости Казани

11 часов назад

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

Новости Татарстана

14 часов назад

Фаррух Закиров стал народным артистом Татарстана

Спортивные новости Казани

2 часа назад

Поднялись в турнирной таблице: «Рубин» одержал победу над «Ахматом» в РПЛ
Лонгриды
3 дня назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Казани

21 минуту назад

Выше, чем в Санкт-Петербурге, стала известна средняя загрузка отелей Казани

Новости Татарстана

56 минут назад

Выросли на 12,4%: в Татарстане увеличилась реальная зарплата местных жителей

Новости Татарстана

час назад

Билеты были распроданы за неделю: певец из Узбекистана получил звание народного артиста РТ

Новости Татарстана

час назад

Готова первая часть объекта: митрополит Казанский оценил строительство православной гимназии в Челнах
Будет целевой набор в будущем: в Татарстане решают вопрос нехватки кадров во флоте
Новости Татарстана
минуту назад

Будет целевой набор в будущем: в Татарстане решают вопрос нехватки кадров во флоте

Новости Татарстана

час назад

Вышел на прогулку и остановилось сердце: скончался бывший председатель госкомитета по кинематографии РТ

Новости Татарстана

час назад

Спрос вырос на 15%: жители России активно интересуются недвижимостью в Татарстане

Спортивные новости Казани

час назад

Спортсмены кричали друга на друга: Рахимов рассказал, что происходило в раздевалке после победы над «Ахматом»
Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году