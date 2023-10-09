Выше, чем в Санкт-Петербурге, стала известна средняя загрузка отелей Казани

Средняя загрузка отелей Казани составила 66,1% - выше Санкт-Петербурга

В Казани средняя загрузка отелей составила 66,1% в период с января по август 2023 года. Показатель оказался выше, нежели в Санкт-Петербурге, где он составил 65,7%, но все же чуть ниже, нежели в Москве, где он достиг 70,1%, о чем сообщил директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санников на деловом понедельнике. Она отметила, что сама высокая загрузка отелей в Казани наблюдается в летний период. В августе 2023 года она составила 89,44%.

Напомним, что в столице Татарстана на данный момент работает 230 отелей и хостелов, а общее число номеров превышает восемь тысяч.