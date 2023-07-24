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«Выполнен на 76%»: стало известно, как продвигается капремонт многоквартирных домов Казани

Капремонт в многоквартирных домах Казани на 24 июля выполнен на 76%
«Выполнен на 76%»: стало известно, как продвигается капремонт многоквартирных домов Казани

Екатерина Кузьминых

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Капремонт многоквартирных домов в Казани на 24 июля выполнен на 76,1%. Завершение работ запланировано на 1 ноября, сообщил председатель комитета ЖКХ Василий Лысачкин сегодня на деловом понедельник.

Он также рассказал, что на сегодня была завершена проектировка капремонта на 2023-2024 годы. В первом квартале 2023 года провели отбор подрядных организаций по выполнению строительно-монтажных работ, контракт был заключен с победителем конкурса - «Консорциумом строительных компаний». А вот лифты будет заменять «Лифт-Строй Компания».

Отмечается. что в рамках программы 2023 года выполняется ремонт крыш в 80 домах, а в 47 - фасадов. Еще в 66 работы проводятся на системе центрального отопления, а в 55 - ремонт систем горячего и холодного водоснабжения. В 54 домах ремонтируют систему водоотведения, в 36 - электроснабжения. В 54 домах заменят 158 лифтов.

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