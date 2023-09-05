Выполнят покраску моста: в Казани перекроют часть улицы Подлужной

В Казани с 6 сентября перекроют часть улицы Подлужной из-за покраски моста «Миллениум»

Схема организации движения транспорта по Подлужной в Казани временно изменится - это связано с проведением работ по покраске перекрытий моста «Миллениум».

В мэрии сообщили. что с 6 по 30 сентября полностью перекроют участок от места пересечения Толстого и Подлужной и до самого моста Миллениум. Пешеходное движение на вышеуказанном участке, а также автомобильное и пешеходное движение в существующих направлениях по мосту Миллениум будет сохранено.

Объехать участок дороги, который будет перекрыт, можно будет через улицу Карла Маркса.

Напомним, что работы на мосту «Миллениум» проводят в два этапа. Они были разделены на этот го ди на следующий. В направлении движения от Ново-Савиновского района в сторону центра города проектом предусмотрен ремонт опор перильных ограждений, устройство гидроизоляции, укладка дорожного покрытия, а также архитектурная подсветка и ремонт сетей освещения.