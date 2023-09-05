Новости Казани
· Полина Модестова

Выполнят покраску моста: в Казани перекроют часть улицы Подлужной

В Казани с 6 сентября перекроют часть улицы Подлужной из-за покраски моста «Миллениум»
Выполнят покраску моста: в Казани перекроют часть улицы Подлужной

Подписаться в Telegram

Схема организации движения транспорта по Подлужной в Казани временно изменится - это связано с проведением работ по покраске перекрытий моста «Миллениум».

В мэрии сообщили. что с 6 по 30 сентября полностью перекроют участок от места пересечения Толстого и Подлужной и до самого моста Миллениум. Пешеходное движение на вышеуказанном участке, а также автомобильное и пешеходное движение в существующих направлениях по мосту Миллениум будет сохранено.

Объехать участок дороги, который будет перекрыт, можно будет через улицу Карла Маркса.

Напомним, что работы на мосту «Миллениум» проводят в два этапа. Они были разделены на этот го ди на следующий. В направлении движения от Ново-Савиновского района в сторону центра города проектом предусмотрен ремонт опор перильных ограждений, устройство гидроизоляции, укладка дорожного покрытия, а также архитектурная подсветка и ремонт сетей освещения.

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Интересное в Казани

день назад

Родительский контроль не помогает: 6 действенных способов помочь ребенку учиться лучше

тараканы бегут от соседей что делать

Новости Татарстана

день назад

«Обгадили прекрасный мраморный стейк»: Элвин Грей рассказал про сорванный в Альметьевске концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

волейбол для детей в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Новости Татарстана

день назад

Итоговая опрессовка: в Челнах с 5 по 15 сентября будут отключать горячую воду

Новости Татарстана

день назад

Нарушили условия пребывания: в Татарстане выдворили почти тысячу мигрантов

Новости Татарстана

день назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Казани

7 часов назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани
Новости Татарстана
3 дня назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Казани

2 часа назад

Появится у каждой двери: в троллейбусах Казани установят систему оплаты проезда без кондуктора

Полезное

6 часов назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

Новости Казани

2 часа назад

Рассчитаны на 3,8 тысячи человек: в Казани появятся еще три новые школы

Новости Казани

3 часа назад

Выполнят покраску моста: в Казани перекроют часть улицы Подлужной
Собрано 3,66 миллиона тонн зерна: в Татарстане подходит к концу уборочная кампания
Новости Татарстана
29 минут назад

Собрано 3,66 миллиона тонн зерна: в Татарстане подходит к концу уборочная кампания

Новости Татарстана

5 часов назад

Был составлен топ лидеров: стало известно, какие район РТ стали лучшими и худшими по урожайности зерновых

Новости Татарстана

5 часов назад

Были удостоены награды: представители Татарстана будут награждены медалями за трудовые успехи

Новости Казани

5 часов назад

Остается вопрос о целесообразности приобретения: Сетевая компания Казани приобрела снегоход за 4 миллиона
Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.
Полезное
4 дня назад

Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.