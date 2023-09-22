Все проекты реализуются успешно: глава РТ провел в Казани встречу с Викторией Абрамченко

В Казани 22 сентября Рустам Минниханов провел встречу с Викторией Абрамченко

В Казанском Кремле прошла рабочая встреча главы РТ Рустама Минниханов и заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. Напомним, что вице-премьер прибыла в республику накануне с рабочим визитом.

Рустам Минниханов выразил благодарность Виктории Абрамченко за внимание к развитию отрасли в республике, а вице-премьер в свою очередь заявила, что по реализации национального проекта «Экология» Татарстан на сегодняшний день занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Вице-премьер также отметил, что все проекты, которые она увидела накануне, реализуются успешно - все в графике, нет никаких рисков. На встрече обсудили и вопросы по выполнению работ по охране и защите лесов, а также исполнение нацпроекта «Экология».