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Возместят 2,9 млрд: в Татарстане льготники получат компенсацию за коммунальные услуги

Льготникам Татарстана возместят 2,9 млрд рублей за коммуслуги
Возместят 2,9 млрд: в Татарстане льготники получат компенсацию за коммунальные услуги

Яна Лаушкина

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В России было введено дополнительное финансирование на меры социальной поддержки граждан для оплаты коммунальных услуг. Отмечается, что общая сумма превышает 105 миллиардов рублей с учетом тех изменений, который были внесены.

На выплаты жителям Татарстана в бюджете было предусмотрено 2,89 миллиарда рублей. Льготы могут получать ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие от радиации и техногенных катастроф.

Относящиеся к вышеуказанным группам гражданам предоставляют компенсацию, которая достигает до 50% от стоимости коммунальных услуг. Регионам будут возмещаться расходы на эти цели за счет федерального бюджета.

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