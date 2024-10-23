В региональной столице Республики Татарстан главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что ее дети разговаривают на китайском языке.

Специалист рассказала, что она с супругом гордится, что ее 3 детей могут свободно говорить на китайском. В воспитании детей принимали участие носители языка. Симоньян отметила, что при стремительном развитии Китайской Народной Республики, учить язык этой страны очень дальновидно.

По словам Маргариты, летом 2023 она с семьей была Китае, где восторгалась красотой природы, пишет РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в региональную столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС. В казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая Гутерриша встретил председатель местного парламента Фарид Мухаметшин.