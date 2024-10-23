Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Симоньян в Казани рассказала, что ее дети говорят на китайском

По словам Маргариты, летом 2023 она с семьей бы...

Council.gov.ru

Подписаться в Telegram

В региональной столице Республики Татарстан главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что ее дети разговаривают на китайском языке.

Специалист рассказала, что она с супругом гордится, что ее 3 детей могут свободно говорить на китайском. В воспитании детей принимали участие носители языка. Симоньян отметила, что при стремительном развитии Китайской Народной Республики, учить язык этой страны очень дальновидно.

По словам Маргариты, летом 2023 она с семьей была Китае, где восторгалась красотой природы, пишет РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в региональную столицу Татарстана для участия в саммите БРИКС. В казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая Гутерриша встретил председатель местного парламента Фарид Мухаметшин.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

как сделать чтобы вентиляции не лезли тараканы в квартире

Лонгриды

12 часов назад

Финальный аккорд: как казанцы остались без мобильного интернета из-за саммита БРИКС

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани

помощь в решении задач по высшей математике в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Челнах легковушка влетела в фуру: видео

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр Татарстана сообщил о приближающемся снеге

Новости Казани

22 часа назад

В Управлении образования Казани прокомментировали драку 2 учителей

Новости Казани

день назад

Александр Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани

Новости Казани

день назад

В центре Казани с 19 по 25 октября закрыли платные парковки
Новости Казани
15 часов назад

Истребитель ВКС России сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани

Гость отметил, что регион хорошо подготовился к...

Новости Казани

28 минут назад

Симоньян: саммит БРИКС в Казани показывает усталость от лицемерия Запада

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

Новости Казани

12 часов назад

Стала известна программа концерта, который смотрят лидеры БРИКС в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Президент Республики Конго прибыл в Казань
Симоньян в Казани рассказала, что ее дети говор...
Новости Казани
53 минуты назад

Симоньян в Казани рассказала, что ее дети говорят на китайском

Новости Татарстана

14 часов назад

Путин: Татарстан может гордиться своими темпами развития

Новости Казани

16 часов назад

Президент Ирана: БРИКС положит конец однополярному миру

Новости Казани

16 часов назад

Подготовка к саммиту БРИКС обошлась в 20 млрд рублей
АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 го...
Новости Татарстана
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха