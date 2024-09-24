В Вахитовском районе Казани отключат воду на два дня

Жители ряда домов Вахитовского района Казани столкнутся с временным отключением воды. С 9:00 1 октября до 11:00 2 октября МУП «Водоканал» проведет работы по переврезке вынесенного участка водопровода.

В зоне отключения:

Ул. Абжалилова: 19, 19а, 21, 23/32, 25а, 25б

Ул. Вишневского: 2а, 2а (лит.к), 2б, 2е, 4/53, 4а, 21

Ул. Волкова: 84, 86

Ул. Груздева: 2/8, 4/1, 4/2

Ул. Достоевского: 53/4, 53а

Ул. Зинина: 3а

Ул. К. Маркса: 76/6, 76 (корп.4)

Ул. Маленькая

Ул. Н. Ершова: 2, 2г, 8, 18, 20, 20а, 20б, 25г, 25к, 26, 26а, 27, 27 (корп.1, 2, 3, 4), 27а, 27б, 27б (корп.1, 2, 5), 27в, 27г, 27г (корп.1), 27и, 27/4, 28, 28а, 30, 32/23, 32а, 32а/1

Ул. Чехова: 1а (корп.а, в, с, d, е, f), 2 (корп.2, 3), 2а (корп.3), 3, 3/7, 4, 4а, 4б, 4в, 6/76, 6а, 6б, 6в, 6г, 6г/1; 8/1, 8/2; 8/3

Ул. Шмидта: 1, 1 (корп.1), 6, 8