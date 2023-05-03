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В Татарстане во время капремонта мужчина сорвался с крыши дома и погиб

В Тукаевском районе Татарстана во время капремонта мужчина сорвался с крыши и погиб
В Татарстане во время капремонта мужчина сорвался с крыши дома и погиб

Фото: открытые источники

50-летний мужчина сорвался с крыши при проведении капитального ремонта кровли пятиэтажки в Тукаевском районе Татарстана.

Пострадавший рабочий скончался до прибытия скорой медицинской помощи. По данным Chelny-biz.ru, все случилось в Круглом Поле.
Отмечается, что мужчина работал на стройке неофициально. На объект он явился впервые по рекомендации младшего брата, который предложил ему подработать.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту гибели человека. Расследование проводит и СКР.

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