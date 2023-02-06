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В Татарстане простились с мобилизованным Сергеем Романовым и контрактником Денисом Любимовым, которые погибли в зоне СВО на Украине

В Татарстане простились с мобилизованным Сергеем Романовым и контрактником Денисом Любимовым, которые погибли в зоне СВО на Украине

Фото: mykaleidoscope.ru

В Набережных Челнах в последний путь проводили 36-летнего военного-контрактника Дениса Любимова и 49-летнего мобилизованного Сергея Романова. Оба погибли в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
По данным Chelny-Biz.ru, Любимов заключил контракт в октябре прошлого года. Ранее он работал электромонтажником. У него осталась несовершеннолетняя дочь.

Романов был мобилизован в октябре, ранее он имел опыт военных действий - воевал в Чечне. Перед мобилизацией трудился замдиректора на предприятии "Камстройпроект". У него остались сын и дочь.

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