В Татарстане простились с мобилизованным Сергеем Романовым и контрактником Денисом Любимовым, которые погибли в зоне СВО на Украине

В Набережных Челнах в последний путь проводили 36-летнего военного-контрактника Дениса Любимова и 49-летнего мобилизованного Сергея Романова. Оба погибли в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

По данным Chelny-Biz.ru, Любимов заключил контракт в октябре прошлого года. Ранее он работал электромонтажником. У него осталась несовершеннолетняя дочь.

Романов был мобилизован в октябре, ранее он имел опыт военных действий - воевал в Чечне. Перед мобилизацией трудился замдиректора на предприятии "Камстройпроект". У него остались сын и дочь.

