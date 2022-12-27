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· Регина Шигабетдинова

В Минэкологии Татарстана объяснили, откуда исходит неприятный запах в «Салават Купере»

В Минэкологии Татарстана объяснили, откуда исходит неприятный запах в «Салават Купере»

Фото: 5-tv.ru

В Казани раскрыли источник неприятного запаха в казанском микрорайоне «Салават Купере». Как сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в прямом эфире в соцсетях, им является свалка на улице Химическая.

«Совместно с Росприроднадзором мы проверили три предприятия, в том числе свалку на улице Химическая, собственником которой является УК „ПЖКХ“, и птицефабрику. По предварительным данным, технология на свалке по улице Химическая не соблюдается. Будем ждать от коллег полной сводной информации. Почему мы так долго туда заходили? „ПЖКХ“ категорически отказывался от этого», — приводит слова министра "ТИ".

Он также отметил, что на место неоднократно выезжала передвижная экологическая лаборатория. Специалисты зафиксировали в воздухе превышения по сероводороду. Ущерб, нанесенный экологии, будет рассчитан по окончательным итогам проверок.

В настоящее время экологи прорабатывают с исполкомом Казани вопрос выделения земельного участка неподалеку. Там планируется поставить автоматическую станцию мониторинга атмосферного воздуха, которая будет вести наблюдения в онлайн-режиме, добавил глава природоохранного ведомства.

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