В КНИТУ-КАИ проходит эвакуация

В КНИТУ-КАИ на улице Большая Красная проходит эвакуация, сообщают в телеграм-канале «КазаньДА | Новости Казани».

Возле здания находятся пожарные машины и сотрудники полиции. В пресс-службе университета сообщили, что поступило сообщение о минировании. На месте работают оперативные службы.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане в 2025 году планируется обновить 151 фельдшерско-акушерский пункт в рамках нацпроекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в региональном Минстрое.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе президента. В 2024 году был подписан указ, задающий цели развития до 2030 года.