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В Татарстане в 2025 году отремонтируют 151 фельдшерско-акушерский пункт

Об этом сообщили в региональном Минстрое

pixabay.com

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В Татарстане в 2025 году планируется обновить 151 фельдшерско-акушерский пункт в рамках нацпроекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в региональном Минстрое.

В дополнение к этому в 20 районах республики начнётся строительство 38 новых объектов. Уже подписаны контракты на возведение 34 ФАПов и двух врачебных амбулаторий, а соглашения по двум поликлиникам ожидаются в марте.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе президента. В 2024 году был подписан указ, задающий цели развития до 2030 года.

Роспотребнадзор Татарстана подготовил рекомендации по выбору качественных сухофруктов, которые являются полезной альтернативой сладостям. Специалисты отмечают, что при влажности около 20% правильно высушенные плоды сохраняют основные полезные свойства свежих фруктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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