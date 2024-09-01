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В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников

В этом сентябре в Татарстане на занятия пойдут ...

culture.ru

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В этом сентябре в Татарстане на занятия пойдут более 53,2 тысячи первоклассников, из которых свыше 20,4 тысячи будут учиться в Казани. В новом учебном году около тысячи молодых специалистов начнут свою профессиональную деятельность в образовательных учреждениях региона.

Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин поздравил школьников, студентов колледжей, техникумов и высших учебных заведений с Днем знаний. Он подчеркнул значимость труда педагогов в формировании будущего поколения.

Министр отметил, что новый учебный год открывает перед учениками множество возможностей для получения знаний и развития навыков, которые необходимы в современном обществе. Он призвал родителей активно участвовать в образовательном процессе своих детей, поддерживая их стремления и увлечения. Большое внимание в этом году будет уделено внедрению современных образовательных технологий и инновационных подходов в учебный процесс.

С начала учебного года школы Татарстана подготовили обширные программы дополнительных занятий, которые будут направлены на развитие творческих и спортивных способностей учащихся. В округе появятся новые кружки и секции, позволяющие детям углубленно изучать интересующие их предметы. Также намечены мероприятия, связанные с вовлечением родителей в школьную жизнь, что даст возможность создать крепкую связь между домом и учебным заведением.

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