В Казани запустили подачу тепла в 264 социальных объекта и 3 жилых дома

6 мая в Казани было подано тепло в 264 учреждения социальной сферы, которые подали заявки на отопление. Среди них были 185 детских садов, 39 школ, 35 учреждений здравоохранения и 5 объектов физкультуры и спорта, сообщил замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

"Прогноз погоды обещает холодную неделю. Я призываю руководителей соцсферы и директоров учреждений оценить ситуацию и подать заявки как можно скорее," - отметил Гиниятуллин.

Он также напомнил, что уже после завершения отопительного сезона энергетические предприятия начали подготовительные работы к следующему сезону. В настоящее время были отправлены на ремонт тепловоды №1, 2 и 4 АО "Татэнерго", отвечающие за обогрев центра и южной промышленной зоны города. Эти тепловоды обслуживают 92 социальных объекта, но временно не могут обеспечить их отоплением.