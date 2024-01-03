Новости Казани
· Алина Алмакаева

В Казани задержали подростка за рулём автомобиля

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В Казани полицейские поймали подростка за рулём авто. На своем пути полицейский экипаж заметил автомобиль, приближающийся к ним. Однако внезапно, по какой-то причине, водитель машины резко решил изменить направление движения и начал двигаться назад по дороге с односторонним движением.

После этого автомобиль переехал на дорогу с другим категорией движения и продолжил маневрировать, пытаясь убежать. В какой-то момент подросток повернул во дворы, но и это не помогло ему избежать преследования. Поняв, что сотрудникам полиции не удастся от него отделаться, водитель бросил свой автомобиль и попытался убежать, однако полицейские последовали за ним.

Наконец, буйного гонщика-любителя удалось задержать. Оказалось, что этот нарушитель еще не достиг возраста 16 лет, и, естественно, у него не было прав на управление автомобилем.

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