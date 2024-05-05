В Казани за сутки поймали 6 пьяных водителей

В течение последних суток в Казани было зафиксировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в результате одного из них пострадал человек. По информации пресс-службы городской ГИБДД, аварию вызвало неправильное перестроение одного из автомобилей.

Кроме того, за прошедшие сутки автоинспекторы задержали шестерых пьяных водителей и семерых автомобилистов, не имеющих прав на управление транспортным средством.