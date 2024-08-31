В Казани в День города произошло 120 аварий

В Казани в День города произошло 120 ДТП на дорогах. По информации, размещённой пресс-службой городской Госавтоинспекции, это событие случилось в пятницу, 30 августа. Согласно данным, сотрудники Госавтоинспекции задержали пятерых водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, а у двух из них не оказалось водительских прав. Также восемь граждан были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступления.

Одним из возможных решений может стать увеличение числа патрулей Госавтоинспекции в центральных районах, а также установка дополнительных временных знаков, призывающих водителей быть более внимательными. Установка информационных щитов, информирующих о повышенном риске аварий в местах массовых скоплений людей, также могла бы сыграть положительную роль.