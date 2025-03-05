В Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную девушку

Инцидент произошел в ночь на 2 марта. По данным источников издания KazanFirst, происшествие имело место рядом с одним из жилых домов в комплексе «Арт Сити» на улице Ершова. 43-летний мигрант несколько часов совершал насильственные действия по отношению к 19-летней девушке.

Сообщается, что пострадавшая является гражданкой Казахстана.

Уголовник был задержан и дал признательные показания. В отношении него было инициировано уголовное дело.

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