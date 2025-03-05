Новости Казани
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В Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную девушку

Уголовник был задержан

pixabay.com

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Инцидент произошел в ночь на 2 марта. По данным источников издания KazanFirst, происшествие имело место рядом с одним из жилых домов в комплексе «Арт Сити» на улице Ершова. 43-летний мигрант несколько часов совершал насильственные действия по отношению к 19-летней девушке.

Сообщается, что пострадавшая является гражданкой Казахстана.

Уголовник был задержан и дал признательные показания. В отношении него было инициировано уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане на пожаре пострадала женщина.

Прибывшие сотрудники ПСЧ-56 быстро ликвидировали огонь, охвативший площадь в 6 квадратных метров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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