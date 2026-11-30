С 1 июля 2027 года жителям Татарстана придется платить за коммунальные услуги в среднем на 17,4% больше. Соответствующий индекс утвержден распоряжением правительства России от 27 ноября 2026 года № 3558-р, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Этот показатель заметно выше среднего по стране (11%) и превышает индексы большинства соседних регионов: в Башкортостане рост составит 14%, в Удмуртии — 15%, в Чувашии — 12,4%, в Марий Эл — 14,8%. Для республики также предусмотрено допустимое отклонение в 4,8%, поэтому в отдельных муниципалитетах платежи могут вырасти еще сильнее.

В минэкономразвития России рост тарифов связывают с прогнозируемой инфляцией, изменением цен на газ и электроэнергию, а также необходимостью финансировать модернизацию коммунальной инфраструктуры. В 2027–2029 годах ресурсоснабжающие организации получат дополнительную составляющую выручки на инвестиционные программы по обновлению сетей.

По прогнозам ведомства, в среднем по России совокупная плата за ЖКУ в 2027 году увеличится на 11%, в 2028-м — на 8,6%, в 2029-м — на 7,6%. Самый высокий индекс в 2027 году установлен для Северной Осетии (20,5%), самый низкий — для Ивановской области (7,9%).