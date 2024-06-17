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В Казани создают парк у нового здания театра Камала

Между казанским театром имени Камала и набережной создадут амфитеатр и событийную площадку

Мэрия Казани/Денис Гордийко

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На расположение парка около нового здания театра имени Камала в Казани было выделено примерно 1,1 миллиард рублей из регионального бюджета. Об этом сообщил заместитель главы исполнительного кома Казани Игорь Куляжев.

На территории уже убрали некоторые дорожки и ограждения набережной. Кроме того, на участке заканчиваются работы по забивке и бетонированию свай. Сейчас специалисты занимаются благоустройством прилегающей площадки: перед центральным входом в учреждение появятся театральная площадь и сад.

Между казанским театром имени Камала и набережной создадут амфитеатр и событийную площадку. Прогулочные зоны набережной пройдут обновление и дополнят маршрутами около нового объекта, рядом эксперты оборудуют пирс. Помимо этого, в городе появится детская площадка и театральный лес.

Ранее мы писали о том, что улицы в Казани 20 июня перекроют на 7 часов из-за детской фольклориады.

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