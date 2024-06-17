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Улицы в Казани 20 июня перекроют на 7 часов из-за детской фольклориады

В это время смогут проехать только организаторы мероприятий по пропускам

Екатерина Елисеева

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В центре Казани 20 июня 2024 года, будет ограничено движение и парковку машин из-за детской фольклориады. Об этом рассказали в пресс-служба администрации города.

На улице Кремлевской, от улицы Чернышевского до пл. 1 Мая, а также на Ивановском спуске, от ул. Кремлевской до Профсоюзной перекроют движение авто с 9:00 до 16:00.

В это время смогут проехать только организаторы мероприятий по пропускам.

Напомним, фестиваль пройдет в Казани в период с 19 по 23 июня 2024 года. В нем примут участие больше 1 тысяч детей из разных российских регионов.

На празднике ожидается мастер-классы, шествие, флешмобы, концерты и творческие встречи.

Фестиваль состоится в рамках проведения Года культурного наследия народов РФ.

Ранее мы писали о том, что в глэмпинге Утрау избили 59-летнюю бабушку при внуках.

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