Улицы в Казани 20 июня перекроют на 7 часов из-за детской фольклориады
Екатерина Елисеева
В центре Казани 20 июня 2024 года, будет ограничено движение и парковку машин из-за детской фольклориады. Об этом рассказали в пресс-служба администрации города.
На улице Кремлевской, от улицы Чернышевского до пл. 1 Мая, а также на Ивановском спуске, от ул. Кремлевской до Профсоюзной перекроют движение авто с 9:00 до 16:00.
В это время смогут проехать только организаторы мероприятий по пропускам.
Напомним, фестиваль пройдет в Казани в период с 19 по 23 июня 2024 года. В нем примут участие больше 1 тысяч детей из разных российских регионов.
На празднике ожидается мастер-классы, шествие, флешмобы, концерты и творческие встречи.
Фестиваль состоится в рамках проведения Года культурного наследия народов РФ.
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