В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов

В Казани в последний путь проводили Ильнура Хаертдинова, с позывным «Фаза», пишет «БИЗНЕС Online». В ходе службы в зоне спецоперации он один на мотоцикле «Урал» вывез 126 раненых военных.

Военнослужащего не стало 6 июня во время эвакуации раненого солдата. В результате, мужчина получил звание Героя РФ посмертно.

Военный с позывным «Тиль» рассказал, что его ранило, сослуживцы несли его несколько километров, и вдруг приехал Фаза, который вывез его на безопасное место.

42-летний Ильнур был одним из первых добровольцев из региона. В июне 2022 года боец прошел через самые горячие точки на территории Украины. Осенью 2022 года мужчина участвовал в боях за Пологи Запорожья, а затем решился спасать раненых на мотоцикле. За время своей службы военного наградили орденом Мужества и медалями.