В Казани поменяетя схема движения пяти автобусных маршрутов

В Казани произойдут изменения в маршрутном движении нескольких автобусных линий. Согласно информации от городского транспортного комитета, с 3 сентября обновления затронут маршруты автобусов №22, 28а, 30, 54 и 89.

Изменения вызваны проведением работ по переносу водопровода на участке улицы Чехова. В результате указанные автобусные маршруты будут следовать в прямом направлении через улицы Ершова, Шмидта и Чехова. По временным схемам транспорт будет курсировать до 12 сентября.