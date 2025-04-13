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· 16+ · Диана Вагапова

В Казани полицейские задержали курьера мошенников, который украл 170 тысяч

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В Московском районе 78-летний мужчина стал жертвой мошенников. Ему позвонили и сообщили, что его сестра попала в аварию, и якобы для «решения вопроса» срочно нужны деньги. Пожилой человек поверил и передал курьеру более 170 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность курьера. Им оказался 18-летний парень, которого задержали по месту проживания. Он признал свою вину.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока расследование продолжается, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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