В Казани пьяная мать бросила на морозе шестилетнего сына, ребенка заметили случайные прохожие на улице Карбышева. Они и вызвали полицию, сообщив, что ребенок бесцельно бродит по району.

Мальчика в розовой куртке отвели в ближайший магазин, он сильно замерз. Там попытались узнать, как его зовут, но ребенок не разговаривал.

Вскоре выяснилось, что шестилетний мальчик растет в многодетной семье. Члены семьи испытывают проблемы со слухом, именно поэтому ребенок не говорит.

Сотрудники полиции выяснили, что пока мать мальчика собиралась в магазин за алкоголем, он незаметно надел куртку сестры и выскочил из дома, женщина не сразу обнаружила пропажу, потому что отмечала свой день рождения.

Ребенок госпитализирован, по сообщению регионального СК многодетную мать доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.