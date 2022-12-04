Новости Казани
· Служба новостей

В Казани пьяная многодетная мать бросила на морозе шестилетнего сына в розовой куртке

В Казани пьяная многодетная мать бросила на морозе шестилетнего сына в розовой куртке

Фото: социальные сети

В Казани пьяная мать бросила на морозе шестилетнего сына, ребенка заметили случайные прохожие на улице Карбышева. Они и вызвали полицию, сообщив, что ребенок бесцельно бродит по району.

Мальчика в розовой куртке отвели в ближайший магазин, он сильно замерз. Там попытались узнать, как его зовут, но ребенок не разговаривал.

Вскоре выяснилось, что шестилетний мальчик растет в многодетной семье. Члены семьи испытывают проблемы со слухом, именно поэтому ребенок не говорит.

Сотрудники полиции выяснили, что пока мать мальчика собиралась в магазин за алкоголем, он незаметно надел куртку сестры и выскочил из дома, женщина не сразу обнаружила пропажу, потому что отмечала свой день рождения.

Ребенок госпитализирован, по сообщению регионального СК многодетную мать доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

В Казани, несмотря на холод, пара занялась интимом прямо на скамейке на Баумана

Интересное

день назад

Актер против таролога: редакция проверила, стоит ли казанцам доверять эзотерикам

https://egeturbo.ru/kursy-ege-s-nulya

Новости мира

день назад

"Потери колоссальны, мы даже не считаем тела": командир ВСУ Кузик рассказал, что происходит сейчас в полях под Артемовском

Полезное

3 дня назад

Едем всей семьей: казанцам показали карту популярных баз отдыха Татарстана

Профи - ребёнок гиперактивный психолог

Новости России

день назад

На Украину в Днепропетровскую область вошел польский спецназ: стали известны их цели

Новости России

день назад

Крик души жен и мам бойцов СВО: женщины обратились к Шойгу и потребовали применить опыт Великой Отечественной

Новости России

22 часа назад

Путин нашел нового и мощного союзника на Украине: скоро он туда придет

Интересное

день назад

"Страшные битвы": сын Вольфа Мессинга Дмитрий Киселев впервые рассказал о послании Ванги относительно будущего России

Новости мира

день назад

"Необходима стойкость": в Британии заявили о начале войны с РФ
Новости Казани
53 минуты назад

В Казани пьяная многодетная мать бросила на морозе шестилетнего сына в розовой куртке

В Казани пьяная многодетная мать бросила на морозе шестилетнего сына в розовой куртке

Новости мира

18 минут назад

Бывший депутат Рады рассказал, что Зеленский тайно распродал территории Украины

Новости России

28 минут назад

"Визжат, как девчонки, нет там мужчин": бойцы батальона "Крым" рассказали, как укровоины побежали с поля боя

Новости России

9 часов назад

Французы неожиданно поддержали позицию президента Путина по ударам по Украине

Новости России

15 часов назад

"Материнская боль": в Сеть попали кадры, как мать бойца бросается под колеса авто, на котором сын уезжает на СВО
В Татарстане все больше детей появляются на свет с патологиями: что происходит?

Новости Казани

20 часов назад

Нашумевший и оскандалившийся сериал "Слово пацана" про лихие 90-е в Казани снова начали снимать

Новости Казани

22 часа назад

Политолог в Казани жестко раскритиковал работу мэра Метшина с мобилизованными

Новости Казани

22 часа назад

"Сносят ворота и бегут из части": в Сеть вбросили фейк о мобилизованных, которые бунтуют в части в Казани и убегают оттуда
Японский чизкейк и английский завтрак: теперь казанцам бесплатно доставляют экзотичные продукты и готовую еду