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В Казани отменили праздничные мероприятия из-за морозов

В Казани отменили праздничные мероприятия из-за морозов

time-to-travel.ru

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Жителям и гостям столицы Республики Татарстан сообщают, что из-за неблагоприятной погоды в Казани отменены праздничные концерты и гуляния, передает inkazan.ru.

В связи с тем, что в Казани в настоящее время стоят жгучие морозы, администрации Советского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов приняли решение отменить праздничные гуляния, посвященные наступлению нового 2024 года.

Так, гости и жители Казани не смогут посетить концерт, который должен был состояться сегодня, 2 января, в сквере 100-летия образования строительной отрасли в 16 часов дня.

Вместе с тем отменены концерт в парке «Крылья Советов» и мероприятие у «Чаши», первое из которых планировалось провести 3 января в 19 часов вечера, а второе сегодня в 17 часов вечера.

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