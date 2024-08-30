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В Казани опять ищут подрядчика на реконструкцию арки «Красные ворота»

В Казани снова объявили поиск подрядчика для пр...

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В Казани снова объявили поиск подрядчика для проведения работ по реконструкции юбилейной арки «Красные ворота». Эта конструкция была построена в 1888 году в честь столетия порохового завода. Сумма финансирования для работ остается на уровне более 13 миллионов рублей, что указано в тендере на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит укрепить арку, осуществив отмостку, усиление фундамента и гидроизоляцию стен. Также планируется локальный ремонт штукатурки фасадов и декоративных элементов, восстановление утраченных профилей и деталей, а также их целостности. Кроме того, будет произведена замена металлических покрытий парапетов, аттика и отливов, а также ремонт кованных ворот и калиток. Специалисты также займутся благоустройством прилегающей территории.

Важно отметить, что арка является объектом культурного наследия местного значения и находится у входа в парк Петрова на улице Халтурина.

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