В Казани около РКБ построят новую мечеть

В Казани появится новый духовный центр: на улице Братьев Батталовых построят мечеть, рассчитанную на тысячу молящихся. Проект здания уже получил положительное заключение экспертизы.

Где расположится мечеть?

Новая мечеть будет расположена за Республиканской клинической больницей, на территории двора жилого комплекса "Палитра".

Как будет выглядеть мечеть?

Здание будет трехэтажным и занимать площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.

Стоимость строительства:

Предварительная сметная стоимость работ составит около 200 миллионов рублей.

Возможные дополнения:

Рядом с мечетью планируется построить медресе - религиозное учебное заведение.