Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани около РКБ построят новую мечеть

В Казани появится новый духовный центр: на улиц...

Подписаться в Telegram

В Казани появится новый духовный центр: на улице Братьев Батталовых построят мечеть, рассчитанную на тысячу молящихся. Проект здания уже получил положительное заключение экспертизы.

Где расположится мечеть?

Новая мечеть будет расположена за Республиканской клинической больницей, на территории двора жилого комплекса "Палитра".

Как будет выглядеть мечеть?

Здание будет трехэтажным и занимать площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.

Стоимость строительства:

Предварительная сметная стоимость работ составит около 200 миллионов рублей.

Возможные дополнения:

Рядом с мечетью планируется построить медресе - религиозное учебное заведение.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Интересное в Казани

56 минут назад

Сплоченность, соперничество и командный дух. В Казани прошел турнир по хоккею на Кубок гендиректора «Транснефть-Прикамье»

потравить тараканов в детском саду

Новости Казани

день назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

ремонт грузовых рефрижераторов в Москве

Новости Казани

14 часов назад

В КФУ рассказали, чем опасна тля

Новости Казани

день назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане задержали сотрудника ФСИН

Новости Казани

22 часа назад

В Казани начался монтаж часов на Баумана

Новости Казани

час назад

В Казани плохо высказались о незаконных шлагбаумах
Новости Казани
час назад

В Казани около РКБ построят новую мечеть

В Казани появится новый духовный центр: на улиц...

Новости Казани

14 часов назад

В Казани будет работать чат-бот для проверки штрафов

Интересное в Казани

день назад

Стоматолог из Египта о пациентах из Казани: почему некоторые отменяют прием к врачу-иностранцу

Новости Татарстана

15 часов назад

Загитова заявила, что ей абсолютно безразличны слова Губерниева

Новости Казани

16 часов назад

В Казани девятиклассники могут работать в школьных столовых
В казанском аэропорту торжественно встретили Бу...
Новости Казани
2 дня назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита

Новости Татарстана

16 часов назад

В РТ вернётся жара

Новости Казани

17 часов назад

Палестина хочет вступить в БРИКС после саммита в Казани

Новости Казани

18 часов назад

Несколько казанских кафе не прошли санитарную и пожарную проверку
Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных ф...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей
Массовое ДТП стало причиной пробки около казанс...
Новости Казани
2 дня назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта