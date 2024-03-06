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· Артем Акчурин

В Казани начали рассматривать дело о незаконной «нарезке» квартир в ЖК «МЧС»

В Казани начали рассматривать дело о незаконной «нарезке» квартир в ЖК «МЧС»

Мэрия Казани

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В Советском районном суде Казани было начато рассмотрение гражданского иска против владелицы квартиры в жилом комплексе «МЧС» на улице Зур Урам. По требованию администрации района, собственница должна вернуть квартиры к прежнему состоянию. Информация об этом была зафиксирована в деле. Сообщает «Бизнес Онлайн».

Документы были поданы в суд в первый рабочий день 2024 года. Сторонами в судебном разбирательстве выступают администрация Советского района, Гулчехра Якупова и управляющая компания «21 век».

В 2022 году обнаружено, что квартиры были перестроены и проданы.

Квартиры поделили на несколько комнат, рассказали жильцы. В настоящее время в здании имеется примерно 20 аналогично измененных объектов. Большинство владельцев не обратились в суд, так как они просто не отпирают дверь.

Жители подчеркнули, что у них обычное жилое здание, а не общежитие. Они отметили, что после затяжного и сложного строительства, по итогу получают такое.

Некоторые собственники студий самостоятельно оборудуют санузлы в помещениях и подключают их к общедомовой канализации, несмотря на различия в трубопроводах по сравнению с теми, что установлены застройщиком.

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