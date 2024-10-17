В Казани на ремонт 11 км коммуникаций было потрачено 334 млн рублей

За лето 2024 года, в Казани было отремонтировано больше 11 км коммуникаций, а также специалисты провели работы по улучшению 22 котельных и 8 дымовых труб. На работы было потрачено 334 млн рублей, из них 150 млн пришли из федерального бюджета.

Сергей Павлов, Замглавы комитета по тарифам сообщил, что тарифы могут увеличиться в цене на 70%. Это планируется сделать для того, чтобы привлечь инвестиции для модернизации.

Сейчас в региональной столице Республике Татарстан уже везде включили отопление.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане предложили меры борьбы с пропагандой чайлдфри. Специалист заявила, что семья — это главная ячейка общества и без детей она неполноценна.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская положительно относится к мерам, которые могут ограничить пропаганду необязательности создания семьи.