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В Казани девятиклассники могут работать в школьных столовых

В Казани учащиеся девятых классов имеют возможн...

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В Казани учащиеся девятых классов имеют возможность пройти курсы кулинарии и устроиться на работу в школьные столовые. Эта инициатива направлена на выпускников, которые завершили обучение в общеобразовательных учреждениях, но не поступили в средние специальные учебные заведения. Об этом информирует сайт мэрии столицы Республики Татарстан.

В 2023 году 19 учеников получили дипломы повара, и четверо из них начали свою карьеру в школьных столовых. Мэр Ильсур Метшин отметил, что увеличивающееся число студентов требует привлечения опытных кадров и свежих идей от департамента.

С сентября также планируется привлечение студентов специализированных учебных заведений для стажировок и дальнейшего трудоустройства. В прошлом году 238 студентов прошли практическое обучение, из которых 95 стали участниками программы «Профессионалитет».

Кроме того, в прошлый учебный год 309 человек нашли работу благодаря акции «Приведи друга». Размер вознаграждения для участников был увеличен с 10 до 20 тысяч рублей. Все интересующие вопросы можно задать по номеру +7(927)043-72-44.

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