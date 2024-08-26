В Казани будет капремонт здания физического факультета КФУ

В скором времени историческое здание Казанского федерального университета (КФУ) на улице Кремлевской ждет обновление. Речь идет о корпусе, где располагается физический факультет.

Проект реконструкции, разработанный ООО «Доминантпроект», уже получил одобрение и размещен на портале Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). Заказчиком работ выступает сам Казанский федеральный университет.

Пока остается неизвестным, когда именно начнутся ремонтные работы и сколько времени займет преображение знакового для КФУ здания.