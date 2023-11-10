В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

В Казани не пустили в рестораны ветеранов СВО - бойцов батальона "Алга". Администрация заведений пояснила отказ тем, что мужчины были в военной форме, не помогли даже медали, которые говорят о том, что мужчины с честью защищали интересы страны в зоне спецоперации.

Руководство заведений также посчитало, что администраторы правы и отказало военным в посещении ресторанов.

Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" отмечает, что все бойцы были совершенно трезвыми, вежливыми, не ругались и не дебоширили.