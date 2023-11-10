Новости Казани
· Регина Шигабетдинова

В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

В Казани не пустили в рестораны ветеранов СВО - бойцов батальона "Алга". Администрация заведений пояснила отказ тем, что мужчины были в военной форме, не помогли даже медали, которые говорят о том, что мужчины с честью защищали интересы страны в зоне спецоперации.

Руководство заведений также посчитало, что администраторы правы и отказало военным в посещении ресторанов.
Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" отмечает, что все бойцы были совершенно трезвыми, вежливыми, не ругались и не дебоширили.

"Военную форму они приравняли к спортивной. Ребята были в камуфляже и даже показали медали, но работники службы безопасности, а потом и сам директор все равно категорически закрыли перед ним вход. Кем надо быть, нацистом или фашистом?" — говорится в сообщении.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Гид по скидкам Казани

час назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

чем обработать квартиру от грибка и плесени

Новости Казани

час назад

В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

переплётные работы в Москве

Новости Татарстана

день назад

Мэрия Казани о новой засыпке Волги

Новости Казани

20 часов назад

В Казани неизвестный мужчина попытался пробраться в школу в Авиастроительном районе

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани отменили концерт тиктокера после конфликта с Мизулиной

Новости Татарстана

15 часов назад

На Казанском авиазаводе запустили строительство новых цехов под выпуск Ту-214

Новости Татарстана

день назад

В московском аэропорту замечена реклама с призывом ехать в Татарстан
Лонгриды
день назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Казани

час назад

В Казани за сутки случилось 210 дорожных аварий

Гид по скидкам Казани

час назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

15 часов назад

На Казанском авиазаводе запустили строительство новых цехов под выпуск Ту-214

Новости Татарстана

15 часов назад

Главный врач «Рубина» о восстановлении Мацея Рыбуса
В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили
Новости Казани
час назад

В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани отменили концерт тиктокера после конфликта с Мизулиной

Новости Татарстана

16 часов назад

Депутат Госсовета РТ отправился на СВО

Новости Татарстана

17 часов назад

Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией
Интересное в Казани
6 дней назад

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией