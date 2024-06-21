В Казани автоледи сбила 7-летнего велосипедиста

В одном из дворов в Казани автоледи, за рулем автомобиля Hyundai, нахала на 7-летнего ребенка, который катался на велосипеде. Потерпевший внезапно выехал. Как итог, велосипедист получил телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям следить за местоположением своего ребенка, научите его быть внимательными около припаркованных машин, мусорных баков, кустарников и деревьев. Ребенку необходимо показывать опасные участки, чтобы он был более внимательным.

Специалисты просят не оставлять своих детей без присмотра, чтобы дети всегда могли вернуться домой целыми и невредимыми.

Ранее мы писали о том, что в Казани 3-летняя девочка попала под колеса Cherry. Потерпевшая играла возле дома на ул. Мусина, а затем отправилась на самокате к матери, которая находилась около подъезда.