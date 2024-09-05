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В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

Насильник был задержан

pixabay.com

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Все случилось в четверг, 5 сентября 2024 года, в Советском районе Казани.

По информации источника издания KazanFirst мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 12-летней приемной дочери. Все произошло на улице Туганлык в п. Большие Клыки.

Следствие установило, что на месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Есть версия, что медиков вызвала именно мама пострадавшей малышки.

Насильник был задержан и доставлен в отделение в полиции. Обстоятельства преступления выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан легковой автомобиль смяло после дорожного происшествия с кроссовером. Как итог, 3 человека пострадали.

Об этом рассказали свидетели случившегося.

Авария случилась вечером 4 сентября текущего года. На автодороге автомобиль «Лада» столкнулся с Hyundai Tucson.

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