В Казани 24 мая стартовал фестиваль медиаискусств НУР

Сегодня, 24 мая 2024 года, в Казани стартовал ежегодный фестиваль медиаискусств НУР.

У гостей и местных жителей есть возможность посмотреть на инсталяции, маппинг шоу, послушать лекции, принять участие в дискуссии и т.д. Фестиваль продлится до 26 мая включительно.

Стало известно, что одни из участников мероприятия NONOTAK были иллюстраторами к фильму "Джон Уик 4".

В команде художник-визуалист Ноэми Шипфер и архитектор-музыкант Таками Накамото. Они с 2011 года занимаются аудиовизуальными инсталляциями и перформансами.

НУР — это крупный фестиваль в Казани, который объединяет в себе медиахудожников, музыкантов, а также перформеров со всего мира. Все эти люди создают медиаинсталляции, различные арт-объекты и аудиовизуальные перформансы.