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В Казань завезли 20 автобусов с кондиционерами

Транспорт уже прошел техосмотр

Екатерина Кузьминых

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В региональную столицу Татарстана специалисты доставили 20 удобных автобусов, на которых можно будет прокатиться уже с 16 сентября 2024 года. Об этом рассказали в группе «Общественный транспорт Казани» в социальной сети.

По информации автора, их завезли в регион 12 сентября. В настоящее время сиденья внутри в пленке, у водителей будет новая приборная панель. Всего внутри 29 мест.

Транспорт уже прошел техосмотр. Пока непонятно, куда именно они выйдут.

По неофициальным данным, автобусы войдут в состав автопарка ПАТП-2. Однако у перевозчика все еще мало водителей и кондукторов.

В комментариях местные жители сообщили, что внутри есть кондиционеры. Вот только, как говорят казанцы, они есть и в троллейбусах, но в летнее время их не включают.

Ранее мы писали о том, что татарстанка отсудила 149 тысяч у компьютерщика за потерянные курсы по астрологии.

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