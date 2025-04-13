В Казань снова вернется зима. Что ожидать жителям города от погоды?

По данным гидрометцентра РТ, днём в Казани возможны дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов.

По всему Татарстану прогнозируется юго-западный ветер с порывами до 15–20 м/с. На некоторых участках дорог возможна гололедица. В регионе ранее уже объявляли штормовое предупреждение.

Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно осторожными: снижать скорость, соблюдать дистанцию и учитывать погодные условия. Особое внимание — открытым участкам трасс, где ветер может быть особенно сильным. Также не рекомендуется делать резкие манёвры и обгоны.

Ранее сообщалось, что в апреле в Татарстане ожидается тёплая погода без аномалий. Температура и осадки будут выше нормы, а уже в начале следующей недели воздух прогреется до +18 градусов.