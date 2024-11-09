В двух поселках Казани отключат водоснабжение на сутки
pro город
В Казани отключат воду на сутки. Об этом сообщает городская мэрия.
Водоснабжение отключат с 9:00 12 ноября до 9:00 13 ноября в поселках Нагорный и Новая Сосновка Советского района. Ограничения связаны с тем, что переложенный участок водопровода теперь подключен к централизованным системам водоснабжения.
По информации МУП «Водоканал», прекращение подачи воды не затронет дома на ряде улиц.
В посёлке Нагорный не будут отключать воду в домах, расположенных по следующим адресам:
- Альметьевская,
- Белогорская,
- Березка,
- Динамо,
- Пешеходная,
- Рудная,
- Самодеятельности,
- Ягодная, от дома №1 до дома №52.
В посёлке Новая Сосновка подача воды сохранится в домах, расположенных на улицах Гагарина, Мадлен, Окружной, Продольной, Раздольной, Утренней и Шоссейной.
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