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В двух поселках Казани отключат водоснабжение на сутки

Водоснабжение отключат с 9:00 12 ноября до 9:00...

pro город

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В Казани отключат воду на сутки. Об этом сообщает городская мэрия.

Водоснабжение отключат с 9:00 12 ноября до 9:00 13 ноября в поселках Нагорный и Новая Сосновка Советского района. Ограничения связаны с тем, что переложенный участок водопровода теперь подключен к централизованным системам водоснабжения.

По информации МУП «Водоканал», прекращение подачи воды не затронет дома на ряде улиц.

В посёлке Нагорный не будут отключать воду в домах, расположенных по следующим адресам:

  • Альметьевская,
  • Белогорская,
  • Березка,
  • Динамо,
  • Пешеходная,
  • Рудная,
  • Самодеятельности,
  • Ягодная, от дома №1 до дома №52.

В посёлке Новая Сосновка подача воды сохранится в домах, расположенных на улицах Гагарина, Мадлен, Окружной, Продольной, Раздольной, Утренней и Шоссейной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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