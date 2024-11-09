В двух поселках Казани отключат водоснабжение на сутки

В Казани отключат воду на сутки. Об этом сообщает городская мэрия.

Водоснабжение отключат с 9:00 12 ноября до 9:00 13 ноября в поселках Нагорный и Новая Сосновка Советского района. Ограничения связаны с тем, что переложенный участок водопровода теперь подключен к централизованным системам водоснабжения.

По информации МУП «Водоканал», прекращение подачи воды не затронет дома на ряде улиц.

В посёлке Нагорный не будут отключать воду в домах, расположенных по следующим адресам:

Альметьевская,

Белогорская,

Березка,

Динамо,

Пешеходная,

Рудная,

Самодеятельности,

Ягодная, от дома №1 до дома №52.

В посёлке Новая Сосновка подача воды сохранится в домах, расположенных на улицах Гагарина, Мадлен, Окружной, Продольной, Раздольной, Утренней и Шоссейной.