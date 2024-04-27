В центре Казани сгорел деревянный частный дом

В Казани на улице Волкова загорелся кирпично-деревянный частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В казанских телеграмм каналах писали о том, что пожар возник в памятнике архитектуры. Где в начале 20 века жил поэт Велимир Хлебников. Также 1920-30-х в этом доме жил композитор Салих Сайдашев, написавший «Марш Красной Армии» и редактор журнала «Мектеб» Шигаб Ахмеров.

Однако позднее в МЧС уточнили, что горело соседнее здание. Пожар локализован, никто не пострадал.