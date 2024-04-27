Новости Казани
· 16+ · Артем Акчурин

В центре Казани сгорел деревянный частный дом

В центре Казани сгорел деревянный частный дом

«БИЗНЕС Online»

Подписаться в Telegram

В Казани на улице Волкова загорелся кирпично-деревянный частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В казанских телеграмм каналах писали о том, что пожар возник в памятнике архитектуры. Где в начале 20 века жил поэт Велимир Хлебников. Также 1920-30-х в этом доме жил композитор Салих Сайдашев, написавший «Марш Красной Армии» и редактор журнала «Мектеб» Шигаб Ахмеров.

Однако позднее в МЧС уточнили, что горело соседнее здание. Пожар локализован, никто не пострадал.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного ДТП на Ямашева 25 апреля

Интересное в Казани

19 часов назад

Новый кандидат в депутаты: молодой предприниматель вступает в избирательную гонку РТ 2024

сетка в вентиляцию от насекомых

Новости Татарстана

день назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Татарстана

день назад

В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото

гидроизоляция швов в ванной в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Казани пешеходу оторвало ногу в ДТП на проспекте Ямашева

Новости Казани

день назад

Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

Новости Татарстана

день назад

«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

Новости Татарстана

день назад

В автобусах №36 и 62 в Казани появились камеры, выявляющие нарушителей ПДД
Новости Татарстана
2 дня назад

В озеро Кабан сбрасывают сточные воды

В озеро Кабан сбрасывают сточные воды

Новости Казани

34 минуты назад

В центре Казани сгорел деревянный частный дом

Новости России

34 минуты назад

Стартовал приём заявок на Научную премию Сбера 2024

Новости Казани

23 часа назад

Казанец Марат отсудил у "Ак Барс банка" компенсацию за смски

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подорожал бензин до 67,82 руб
В Татарстан 27 апреля ожидается 30-градусная жара
Новости Татарстана
день назад

В Татарстан 27 апреля ожидается 30-градусная жара

Новости Татарстана

день назад

В Деревне Универсиады огромную яму заделают до 15 мая

Новости Казани

день назад

Женщине на застолье чуть не перерезали горло в Казани

Новости Татарстана

день назад

Мобильный татарский переводчик Tatsoft уже через месяц появится в App Store
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной