Новости Татарстана

В республике появится орган, который займется дорогами и транспортом

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане создана комиссия по разгрузке доро...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане создали комиссию, которая займется разгрузкой дорог и развитием общественного транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале республики.

Возглавил новый орган руководитель аппарата Кабмина Шамиль Гафаров. В состав также вошли министр транспорта Фарит Ханифов, начальник управления строительства аппарата Кабмина Ильдар Сибгатуллин, министр строительства Марат Айзатуллин и мэр Казани Ильсур Метшин. Кроме того, в комиссию включили глав пяти районов — Зеленодольского, Верхнеуслонского, Лаишевского, Пестречинского и Высокогорского.

Перед членами комиссии стоит задача наладить взаимодействие между властями, владельцами дорог и перевозчиками. Им предстоит разработать меры, которые сделают общественный транспорт удобнее, доступнее и регулярнее. Также комиссия будет готовить предложения по совершенствованию республиканского законодательства в транспортной сфере и рассматривать вопросы финансирования перевозок и инвестпроектов.

Членам комиссии запрещено разглашать информацию, полученную в ходе работы. Ранее сообщалось, что Казань увеличила пропускную способность дорог на 15 процентов за счет интеллектуальной транспортной системы, однако дальнейшее развитие потребует строительства и грамотной организации движения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Европе заговорили о возврате к газу из России. Чем это грозит ЕС

Гид по Казани

день назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

причины появления постельных клопов

Не у нас

день назад

Президент Чехии хочет отстранить РФ от мировых турниров

Не у нас

2 часа назад

Васильев раскрыл, почему отказ Норвегии от хоккея с РФ грозит ей самой

работа с личным автомобилем легковым

Не у нас

день назад

Емельяненко обвинил Александра в попытке выдать чужие медали за свои

Новости Казани

день назад

Телебашня в Казани украсится подсветкой в честь двух праздников

Кулинария

день назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти котлеты из капусты: хрустящая корочка, а внутри нежнее пюре

Кулинария

день назад

Немцы готовят картофель совсем не так, как мы привыкли: смешивают с яйцом и мукой — получаются нежные клёцки
Лайфхаки
37 минут назад

3 шага, чтобы бачок омывателя не оставлял разводов в слякоть

Что проверить в системе омывателя, чтобы стекло...

Новости Казани

53 минуты назад

В Бугульме после гибели школьницы в лагере заслушают доклад главы СКР

Не у нас

2 часа назад

«ЛизаАлерт»: лыжные прогулки в легкой одежде повышают риск пропажи людей

Не у нас

2 часа назад

«Моя девочка»: после критики Валиевой её публично поддержала мама

Не у нас

2 часа назад

Врач-терапевт Чернышова: заражение двумя штаммами гриппа грозит мутацией
Гостей из исламских стран планируют пригласить ...
Новости Казани
час назад

Гостей из исламских стран планируют пригласить на энергофорум в Казани

Не у нас

2 часа назад

Онколог Ахмаев назвал нежелание пациентов лечиться роковой ошибкой

Не у нас

2 часа назад

Черны снял все вопросы о возвращении РФ в хоккей: «Мы выступаем против»

Не у нас

2 часа назад

Половина инфарктов может случаться без предупреждения: что важно знать россиянам
ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердце...
Полезное
4 дня назад

ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердцем банка»