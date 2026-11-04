В республике появится орган, который займется дорогами и транспортом

В Татарстане создали комиссию, которая займется разгрузкой дорог и развитием общественного транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале республики.

Возглавил новый орган руководитель аппарата Кабмина Шамиль Гафаров. В состав также вошли министр транспорта Фарит Ханифов, начальник управления строительства аппарата Кабмина Ильдар Сибгатуллин, министр строительства Марат Айзатуллин и мэр Казани Ильсур Метшин. Кроме того, в комиссию включили глав пяти районов — Зеленодольского, Верхнеуслонского, Лаишевского, Пестречинского и Высокогорского.

Перед членами комиссии стоит задача наладить взаимодействие между властями, владельцами дорог и перевозчиками. Им предстоит разработать меры, которые сделают общественный транспорт удобнее, доступнее и регулярнее. Также комиссия будет готовить предложения по совершенствованию республиканского законодательства в транспортной сфере и рассматривать вопросы финансирования перевозок и инвестпроектов.

Членам комиссии запрещено разглашать информацию, полученную в ходе работы. Ранее сообщалось, что Казань увеличила пропускную способность дорог на 15 процентов за счет интеллектуальной транспортной системы, однако дальнейшее развитие потребует строительства и грамотной организации движения.