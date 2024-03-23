В аэропорту Казани усилены меры безопасности после теракта в Подмосковье

Из-за теракта, произошедшего в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", международный аэропорт "Казань" имени Габдуллы Тукая принял решение усилить меры безопасности. Согласно сообщению пресс-службы аэропорта, весь персонал прошел дополнительные инструктажи, чтобы повысить бдительность. Вместе с тем, аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Одновременно с этим, было принято решение о введении дополнительных мер безопасности, включая усиление групп входного контроля.

Пассажиры просят относиться с пониманием к повышенным мерам безопасности и приезжать в аэропорт заранее.