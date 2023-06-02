Новости Казани
· Полина Модестова

Утвердили допустимые нормы: в Татарстане для охотников ограничили количество добычи

В Татарстане для охотников утвердили нормы допустимой добычи некоторых животных
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Нормы допустимой добычи куниц, бобров и сурков в охотничьих угодьях были утверждены властями Татарстана. Соответствующее постановление подписан премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Действие документа продлится до 29 февраля 2024 года. В постановлении прописана численность куниц, сурков и бобров, которые обитают в охотничьих хозяйствах, государственных природных заказчиках регионального значения и общедоступных охотничьих угодьях. Здесь же приводится и информация о допустимом количестве особей животных, на которое разрешена охота.

Стоит также отметить, что в госзаказниках регионального значения охота вовсе запрещается. Речь идет об "Агрызском", "Билярском", "Лесном ключе", "Сурнарском" и "Мешинском". Госкомитет РТ по биоресурсам будет контролировать исполнение постановления.

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