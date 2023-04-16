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· Полина Модестова

Успели выявить 1 371 нарушение: в Татарстане проходит экологический двухмесячник

Минниханов поручил лучше убирать парки и скверы в рамках двухмесячника в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил привести общественные пространства республики в порядок в рамках санитарно-экологического двухмесячника, о чем он рассказал на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Напомним, что двухмесячник начался 1 апреля. На 15 число надзорные органы уже успели выявить 1 371 нарушение, составить 298 протоколов и наложить штрафы на общую сумму в 130 тысяч рублей. Помимо этого, специалистами были выявлены 693 несанкционированные свалки, из которых половину уже ликвидировали.

Раис республики обратил внимание на то, что министерством экологии 13 апреля был проведен облет Казани и восьми районов. В результате было выявлено 66 нарушение. Большое количество замечаний к полигонам ТКО. Отмечается, что их территории часто не огорожены, в результате чего мусор разлетается по округе.

Рустам Минниханов обратился к глава и поручил им организовать работу по устранению выявленных нарушений, а также уделить особое внимание санитарному состоянию общественных пространств.

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