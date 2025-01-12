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УНИКС стал победителем девятый раз подряд в матче с «Уралмашем»

Баскетболисты УНИКСа на домашней игре обогнали ...

Пресс-служба БК УНИКС

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Баскетболисты УНИКСа на домашней игре обогнали «Уралмаш» в матче в рамках Единой лиги ВТБ, закончив его с итоговым счётом 94:71.

Наиболее выдающийся результат показал Девон Акун-Перселл, который подарил команде 25 очков.

УНИКС получил уже 9 выигрыш подряд и теперь находится на 2 строчке рейтинга турнира Единой лиги ВТБ. «Уралмаш» идёт 5-м в таблице.

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