УНИКС стал победителем девятый раз подряд в матче с «Уралмашем»
Пресс-служба БК УНИКС
Баскетболисты УНИКСа на домашней игре обогнали «Уралмаш» в матче в рамках Единой лиги ВТБ, закончив его с итоговым счётом 94:71.
Наиболее выдающийся результат показал Девон Акун-Перселл, который подарил команде 25 очков.
УНИКС получил уже 9 выигрыш подряд и теперь находится на 2 строчке рейтинга турнира Единой лиги ВТБ. «Уралмаш» идёт 5-м в таблице.
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