Умер экс-директор Казгоржилхоза Александр Горнак

Прощание с Александром Горнаком, бывшим директором Казгоржилхоза, состоялось после сообщения о его уходе из жизни, переданного пресс-службой мэрии Казани.



Администрация города выразила глубокие соболезнования семье и близким покойного. Деятельность Александра Горнака включала важные задачи, связанные с устранением бараков, закрытием жилых помещений и котельных, находящихся в подвалах, а также ликвидацией дворовых выгребных ям. Его работа также охватывала процессы газификации жилого фонда, формирование жилищных трестов (ПТЖХ) и развитие их производственных мощностей.



Как отмечается в сообщении пресс-службы, за свою многолетнюю продуктивную работу Александр Горнак был удостоен высоких государственных наград, включая орден «Знак Почёта», а также медали «За доблестный труд» и «За трудовое отличие».