Улучшат ситуацию во всех сферах: в Татарстане утвердили комплекс мер для роста продолжительности жизни

В Татарстане утвердили комплекс мер для роста продолжительности жизни до 2025 года

В правительстве Татарстана утвердили комплекс мер, которые будут направлены на повышение ожидаемой продолжительности жизни. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Основная цель - достижение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году в Татарстане, которая составляет 75,03 года. В прошлом году этот показатель составил 74,58 года. Для того, чтобы достичь желаемых результатов, власти планируют: