Улучшат ситуацию во всех сферах: в Татарстане утвердили комплекс мер для роста продолжительности жизни
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В правительстве Татарстана утвердили комплекс мер, которые будут направлены на повышение ожидаемой продолжительности жизни. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Основная цель - достижение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году в Татарстане, которая составляет 75,03 года. В прошлом году этот показатель составил 74,58 года. Для того, чтобы достичь желаемых результатов, власти планируют:
- улучшить ситуацию в тех районах республики, где за последние пять лет был зафиксирован рост смертности;
- снизить смертность от внешних причин среди трудоспособного населения (аварий, суицида, отравления алкоголем);
- снизить смертность младенцев, детей и матерей;
- обеспечить системы здравоохранения врачи и средним медицинским персоналом;
- проводить диспансеризацию среди взрослого населения;
- повысить квалификацию медицинских работников;
- обеспечивать людей с хроническими заболеванием льготными лекарствами;
- развить проект радиологического дата-центра Татарстана, развивать ЕГИС "Электронное здравоохранение Татарстана" во всех государственных медучреждениях;
- разработать проект единого контакт-центра отрасли здравоохранения.