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· Полина Модестова

Улучшат ситуацию во всех сферах: в Татарстане утвердили комплекс мер для роста продолжительности жизни

В Татарстане утвердили комплекс мер для роста продолжительности жизни до 2025 года
Улучшат ситуацию во всех сферах: в Татарстане утвердили комплекс мер для роста продолжительности жизни

pixabay

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В правительстве Татарстана утвердили комплекс мер, которые будут направлены на повышение ожидаемой продолжительности жизни. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Основная цель - достижение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году в Татарстане, которая составляет 75,03 года. В прошлом году этот показатель составил 74,58 года. Для того, чтобы достичь желаемых результатов, власти планируют:

  • улучшить ситуацию в тех районах республики, где за последние пять лет был зафиксирован рост смертности;
  • снизить смертность от внешних причин среди трудоспособного населения (аварий, суицида, отравления алкоголем);
  • снизить смертность младенцев, детей и матерей;
  • обеспечить системы здравоохранения врачи и средним медицинским персоналом;
  • проводить диспансеризацию среди взрослого населения;
  • повысить квалификацию медицинских работников;
  • обеспечивать людей с хроническими заболеванием льготными лекарствами;
  • развить проект радиологического дата-центра Татарстана, развивать ЕГИС "Электронное здравоохранение Татарстана" во всех государственных медучреждениях;
  • разработать проект единого контакт-центра отрасли здравоохранения.
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