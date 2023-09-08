Уйдет 37 миллионов: в Казани проведут противоаварийные работы в здании Алафузовского театр

На противоаварийные работы в Алафузовском театре Казани уйдет 37 млн рублей

В Казани будут проведены противоаварийные работы в здании Алафузовского театр, который является арт-резиденцией «Созвездия-Йолдызлык». Напомним, что в прошлом году здесь был пожар. Всего на эти цели будут потрачены 37,7 миллионов рублей. Главстрой Татарстана объявил соответствующий тендер на 100,6 миллиона рублей.

В список объектов, где будут проводить ремонтные работы, попали: