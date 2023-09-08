Уйдет 37 миллионов: в Казани проведут противоаварийные работы в здании Алафузовского театр
Яна лаушкина
В Казани будут проведены противоаварийные работы в здании Алафузовского театр, который является арт-резиденцией «Созвездия-Йолдызлык». Напомним, что в прошлом году здесь был пожар. Всего на эти цели будут потрачены 37,7 миллионов рублей. Главстрой Татарстана объявил соответствующий тендер на 100,6 миллиона рублей.
В список объектов, где будут проводить ремонтные работы, попали:
- многоквартирный дом в поселке имени Кирова в Верхнеуслонвском районе;
- здание кабмина РТ;
- дом Мусы Джалия в Матюшино;
- помещение для создания маневренного фонда на территории Печищ;
- здание Татарского интитута переводготовки кадров агробизнеса на Оренбургском тракте в Казани;
- территория Успенско-Богородицкого монастыря на острове-граде Свияжске;
- спортивный зал «Факел» в Нижнекамске;
- прокат и административный корпус учебно-тренировочной балы «Алмаш» в Красном ключе.