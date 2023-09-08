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Уйдет 37 миллионов: в Казани проведут противоаварийные работы в здании Алафузовского театр

На противоаварийные работы в Алафузовском театре Казани уйдет 37 млн рублей
Уйдет 37 миллионов: в Казани проведут противоаварийные работы в здании Алафузовского театр

Яна лаушкина

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В Казани будут проведены противоаварийные работы в здании Алафузовского театр, который является арт-резиденцией «Созвездия-Йолдызлык». Напомним, что в прошлом году здесь был пожар. Всего на эти цели будут потрачены 37,7 миллионов рублей. Главстрой Татарстана объявил соответствующий тендер на 100,6 миллиона рублей.

В список объектов, где будут проводить ремонтные работы, попали:

  • многоквартирный дом в поселке имени Кирова в Верхнеуслонвском районе;
  • здание кабмина РТ;
  • дом Мусы Джалия в Матюшино;
  • помещение для создания маневренного фонда на территории Печищ;
  • здание Татарского интитута переводготовки кадров агробизнеса на Оренбургском тракте в Казани;
  • территория Успенско-Богородицкого монастыря на острове-граде Свияжске;
  • спортивный зал «Факел» в Нижнекамске;
  • прокат и административный корпус учебно-тренировочной балы «Алмаш» в Красном ключе.
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