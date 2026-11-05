Какие водительские права нужно менять до конца 2026 года

С водительскими правами сейчас действительно легко запутаться: одни документы продлили автоматически, другие — нет, а привычка смотреть только на дату на пластике уже не всегда помогает. Это не строгая наука с десятком исключений, но для обычного водителя схема всё же понятная. Я специально сверил формулировки в российских материалах на эту тему и пришёл к простому выводу: в конце 2026 года важно не тянуть с проверкой своей даты.

Кому точно нельзя откладывать замену

До конца 2026 года обратить внимание на удостоверение нужно в первую очередь двум группам водителей. Здесь как раз тот случай, когда ошибка может выйти неприятной и дорогой.



Права, срок которых по документу истекал в 2023 году. Для них действовало автоматическое продление на три года, значит, их фактический срок заканчивается в ту же дату, но уже в 2026 году.



Права, у которых изначально стоит окончание срока в 2026 году. На них автоматическое продление уже не распространяется, поэтому менять их нужно в обычном порядке.



Тем, кто откладывает замену «на потом», лучше помнить: управление с просроченным удостоверением считается нарушением. В исходном материале указана вилка штрафа от 5 000 до 15 000 рублей.



Я бы здесь не надеялся на память. У многих права лежат в кошельке годами, и дата на них примелькалась настолько, что её просто перестают замечать.

Лайфхак: достаньте права прямо сейчас и проверьте дату окончания. Если там указан 2023 или 2026 год, лучше сразу поставить напоминание в телефоне за 2–3 месяца до нужной даты.

У кого документ действует дольше

Есть и более спокойная категория водителей — те, кому пока не нужно срочно записываться на замену. Здесь как раз работает введённая раньше автоматическая отсрочка.



Если срок действия прав истекал в 2024 году, такой документ считается действительным ещё три года — до соответствующей даты в 2027 году.



Если на правах указан 2025 год, ими можно пользоваться до такой же даты в 2028 году.



Никакие дополнительные отметки на самом удостоверении для этого не нужны. Продление действует автоматически.



Но есть важная оговорка: такая схема работает внутри России. Для поездок за границу могут потребоваться уже действующие по дате документы.



Это, пожалуй, главный момент, на котором многие спотыкаются. Человек видит, что дата на карточке уже прошла, начинает нервничать, а потом выясняется, что по российским правилам документ ещё действует. У меня была похожая путаница с другими бумагами: пока не выпишешь себе схему по годам, всё кажется сложнее, чем есть на самом деле.

Андрей Кузнецов, водитель из Казани: «Я специально перепроверил свои права после новостей о продлении. Сначала был уверен, что уже пора менять, а оказалось — документ действует ещё долго, просто нужно внимательно смотреть на год окончания».

Когда всё же лучше не ждать последнего месяца

Даже если с правами всё формально в порядке, откладывать замену до самого конца — не лучшая идея. Очереди и запись в удобное время могут стать отдельной проблемой.



Ближе к массовым срокам замены поток заявителей обычно увеличивается. Чем дольше тянуть, тем меньше выбор по времени записи.



Если у водителя изменились личные данные, документ всё равно нужно обновлять в общем порядке.



Новый документ после замены выдаётся уже на обычный срок действия — 10 лет.



Если планируются поездки, командировки или плотный рабочий график, спокойнее решить вопрос заранее, а не в последнюю неделю.



Лайфхак: если понимаете, что срок подходит, соберите документы заранее в одну папку или файл. Я так делаю с любыми важными бумагами: паспорт, старое удостоверение, квитанции — и потом не приходится в последний момент бегать по квартире и искать нужную бумагу.

Что подготовить для замены

Сама процедура плановой замены обычно не выглядит чем-то сложным. По данным из российского материала, пересдавать экзамены для обычной плановой замены не требуется.



Понадобится паспорт гражданина России.



Нужно взять старое водительское удостоверение.



Потребуется квитанция об оплате госпошлины.



Записаться удобно заранее через «Госуслуги» или обратиться через МФЦ.



Здесь есть тонкий момент: лучше не рассчитывать, что вопрос решится за один спонтанный визит без подготовки. На практике гораздо спокойнее всё проверить заранее, особенно если не хочется отпрашиваться с работы ещё раз.

Если говорить совсем просто, логика такая: права с датой 2023 года нужно успеть заменить до соответствующей даты в 2026 году, права с датой 2026 года — тоже менять без всякой автоматической отсрочки. А вот документы, которые истекали в 2024 и 2025 годах, внутри России продолжают действовать дольше. Самый надёжный способ не ошибиться — один раз внимательно проверить свою дату и не откладывать всё на последний месяц.