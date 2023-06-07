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"Тысячи человек с инвалидностью": в Татарстане отметили рост числа детей-инвалидов

В Татарстане в 2023 году зафиксировали рост числа детей-инвалидов
"Тысячи человек с инвалидностью": в Татарстане отметили рост числа детей-инвалидов

pixabay

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Министр труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова сообщила, что в Татарстане фиксируют увеличение числа детей с инвалидностью. Она отметила, что это связано в основном с ранним выявлением заболеваний.

По данным министерства труда РТ, в Татарстане люди с инвалидностью представляют 7% от населения. Примерно такие же цифры и примерно по России.

На 1 мая 2023 года в Республике зарегистрировано 283 тысячи человек с инвалидностью, из которых 17 тысяч - дети. В 2020 году детей-инвалидов в Татарстане было 15,6 тысяч, в 2021 - 16 тысяч, а в 2022 - 16,8 тысяч. Количество же взрослых людей с инвалидностью постепенно снижается.

На пресс-конференции по социальной работы Эльмира Зарипова рассказала, что специалисты наблюдают тенденцию по увеличению детей с инвалидностью, что связано с ранним выявлением. Помимо этого, республика сейчас уходит от младенческой смертности, а также делает все, чтобы оказывать помощь тем, кто родился раньше срока.

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